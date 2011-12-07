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Минобрнауки РФ: Студенты и преподаватели вузов должны будут носить маски в новом учебном году

Университеты должны обеспечить средствами индивидуальной защиты преподавательский состав и учащихся.

В новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов должны будут носить маски в университетах, сообщили в минобрнауки РФ.

«В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты», — уточняется в сообщении.

Во время пары лекторы могут снимать маску. Также без средств индивидуальной защиты смогут ходить те, кто уже переболел коронавирусом.

Иностранные студенты, прибывшие из-за рубежа должны будут отсидеть на двухнедельном карантине и сдать тест на COVID-19.

Также тест на коронавирус будут сдавать студенты, прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической ситуацией. 

КВ
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