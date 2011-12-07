День памяти Марины Цветаевой проходит в Елабуге

День памяти Марины Цветаевой проходит в Елабужском государственном музее-заповеднике, пишет «Новая Кама». Жизненный путь поэтессы завершился в Елабуге 31 августа 1941 года.

День памяти Цветаевой проходит ежегодно в Елабуге с 1968 года. Поэтический час, посвященный ей, проходит сегодня в беседке Литературного музей имени поэтессы.

Панихида по ней и членам ее семьи проходит в Покровском соборе. Также поклонники таланта Цветаеевой могут возложить цветы к могиле и памятнику поэтессе на Петропавловском кладбище.