Минниханов принял участие в открытии многопрофильного лицея в ЖК «Царево Village»

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильного лицея в ЖК «Царево Village» Пестречинского района РТ. Учреждение построили в рамках национального проекта «Образование», пишет ИА «Татар-информ».

По словам Минниханова, школы такого уровня в сельских районах еще не строили. Он отметил, что создаются все условия для детей – рядом находится детский сад, имеется комплексная жилищная застройка.

«Радует, что школа будет носить имя Героя Советского Союза Галимзана Камалеева. Традиции, заложенные нашими отцами и дедами, их подвиги в годы Великой Отечественной войны мы всегда должны помнить. На примере наших героев нужно воспитывать подрастающее поколение», – сказал он.

Как передает агентство, на строительство лицея для сельской местности из федерального бюджета было выделено 785,3 млн рублей, а сама стоимость объекта превышает 1 млрд 223 млн рублей.

На эту сумму возвели школу, рассчитанную на 1224 места. Здание ее разделено на четыре блока. В блоке начальных классов есть игровые комнаты для групп продленного дня, а также две спальные комнаты. Старшие классы будут заниматься в кабинетах инженерной подготовки, робототехники и 3D-моделирования, а также в шести лабораториях. Спортивный блок имеет два бассейна и два спортзала. Столовая рассчитана на 456 мест, а актовый зал на 560 посадочных мест. Библиотека размещена на втором и третьем этажах.

Также в лицее предусмотрен лифт для детей с ограниченными физическими возможностями. А на его территории расположены баскетбольная, волейбольная, хоккейная и футбольная спортивные площадки, а также площадка для толкания ядра.