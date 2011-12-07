Первая полилингвальная школа в Казани откроется 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Казани запланировано открытие первого полилингвального образовательного комплекса. В торжественной церемонии открытия школы нового типа примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

Полилингвальный образовательный комплекс будет действовать на базе общеобразовательной школы № 165. По информации пресс-службы Министерства образования и науки РТ, комплекс включает в себя три школы: реконструированную начальную на 672 места, новую билингвальную школу на 800 мест на ул. Бичурина, и новую полилингвальнную школу на ул. Бондаренко на 1 224 места. В школе на ул. Бондаренко будет открыт интернат на 240 мест для ребят из других городов и районов Татарстана.

Напомним, в новом учебном году полилингвальный образовательный комплекс откроется и в Елабуге. А к 2022 году в Татарстане будут действовать 6 таких образовательных центров: два в Казани, по одному — в Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.