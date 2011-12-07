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Рустам Минниханов лично проверит, как и чем кормят казанских школьников

В Казани все муниципальные общеобразовательные школы будут охвачены бесплатным горячим питанием.

1 сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит департамент продовольствия и социального питания Казани, который обеспечивает горячим питанием учеников начальных классов.

В Казани все муниципальные общеобразовательные школы будут охвачены бесплатным горячим питанием. Уже сейчас специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ разработано и утверждено два варианта меню. Разрабатывается третий вариант, который должен быть таким же вкусным и полезным. Качество питания школьников находится под постоянным контролем специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

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