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В Казани задержали серийного похитителя велосипедов

34-летний мужчина срезал тросы у велосипедов и продавал их прохожим на улице.

В Казани задержали серийного похитителя велосипедов, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

По данным ведомства, в полицию обратились двое казанцев. Они рассказали, что неизвестный похитил их велосипеды из подъездов домов. В обоих случаях злоумышленник срезал тросовый замок. Позже с похожим заявлением обратился еще один казанец.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Правоохранители выяснили, что к кражам причастен 34-летний мужчина, на счету которого уже семь угнанных велосипедов. Подозреваемый был задержан. Он рассказал, что срезал замки специнструментами, а затем сдавал велосипеды в ломбард или продавал прохожим.

Следствие продолжается. Подозреваемый помещен под стражу. 

КВ
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