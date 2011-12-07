В Татарстане остаются под запретом кальян, ночные клубы и дискотеки

На аппаратном совещании в мэрии руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Патяшина объяснила, каким предприятиям и мероприятиям дан зеленый свет, а какие еще должны подождать.

Сейчас в республике работают все предприятия сферы услуг, торговые центры, объекты общественного питания, открыты кинотеатры, театры, снято ограничение по количеству лиц, находящихся в такси, завершен период самоизоляции для лиц старше 65 лет, разрешены экскурсии. На третьем этапе вновь начнется вся образовательная деятельность, и с 1 сентября учащиеся будут учиться в очном режиме. На дистанционное обучение классы могут перейти, если в нем будет более двух лиц заболевших коронавирусом. Учителя и дети, переболевшие ковидом, обязаны будут принести справки об отсутствии инфекции, с дважды отрицательным тестом.Для работы учреждений дополнительного образования для детей ограничений нет.

Пока не разрешены мероприятия на улице где будут находиться более 100 человек, в помещениях более 50 человек. Под запретом кальянные услуги, дискотеки, ночные клубы и развлекательные центры. В торговых центрах не разрешается работа детских площадок и детских комнат. Поэтапное снятие всех ограничительных мероприятий не привело к осложнению эпидемиологической ситуации, резюмировала Патяшина.

Первый случай заболевания коронавирусной инфекции в Казани был зарегистрирован 15 марта 2020 года. В статистике Татарстана 6500 случаев – более половины – 3400 случаев, приходится на столицу республики. Пик заболеваемости пришелся на майские праздники. На данный момент ситуация стабильная – со 2 августа темп ежедневного прироста новых случаев заболевания не превышает 0,5 %, в среднем, около 30 случаев по республике.