Вадим Дуда: Татарстан задал новую высочайшую планку

Как уже сообщали «Казанские ведомости», вчера в Казани состоялось новоселье Национальной библиотеки РТ. Храм книги переехал в отреставрированное здание бывшего НКЦ «Казань». Гостем торжественной церемонии стал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

— Будущее зависит от умных, интеллигентных людей. Интеллект — вот главный капитал будущего. Татарстан задал новую высочайшую планку. Национальная библиотека РТ — это фантастическая библиотека! Наверняка, она станет предметом зависти для других регионов, — отметил Вадим Дуда.

Напомним, в церемонии открытия нового здания Национальной библиотеки РТ приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие высокие гости.

Как уже сообщали «Казанские ведомости», вчера в Казани состоялось новоселье Национальной библиотеки РТ. Храм книги переехал в отреставрированное здание бывшего НКЦ «Казань». Гостем торжественной церемонии стал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

— Будущее зависит от умных, интеллигентных людей. Интеллект — вот главный капитал будущего. Татарстан задал новую высочайшую планку. Национальная библиотека РТ — это фантастическая библиотека! Наверняка, она станет предметом зависти для других регионов, — отметил Вадим Дуда.

Напомним, в церемонии открытия нового здания Национальной библиотеки РТ приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие высокие гости.