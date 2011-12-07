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Татарстан не попал в топ десять регионов по социально-экономическому развитию

Республика расположилась на 18 месте.

Татарстан не вошел в число лучших регионов по социально-экономическому развитию по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на рейтинг Фонда развития гражданского общества. 

При оценке учитывалась зарплата, прожиточный минимум и отношение сумм регионального продукта к численности экономически активного населения. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти Казани назвали сроки проведения Всероссийской переписи населения.

КВ
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