Татарстан не попал в топ десять регионов по социально-экономическому развитию

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Татарстан не вошел в число лучших регионов по социально-экономическому развитию по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на рейтинг Фонда развития гражданского общества.
При оценке учитывалась зарплата, прожиточный минимум и отношение сумм регионального продукта к численности экономически активного населения.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти Казани назвали сроки проведения Всероссийской переписи населения.