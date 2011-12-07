Сервис по подаче электронных заявлений на регистрацию брака возобновил работу в Татарстане

Сервис по подаче электронных заявлений в ЗАГС на регистрацию брака через портал госуслуг РТ вновь стал доступен. Об этом информирует пресс-служба Минсвязи республики.Услуга предполагает подачу электронного заявления в ЗАГС обоими молодоженами, выбор даты и места регистрации и оплату государственной пошлины.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 октября в Татарстане оказались недоступны сервисы подачи заявлений в органы ЗАГС через портал госуслуг РТ. Жители республики временно потеряли возможность подать в электронном виде заявления на регистрацию заключения брака и регистрацию рождения ребенка, а также на регистрацию смерти или расторжения брака.Проблемы оказались вызваны переходом сервисов с региональной на федеральную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».«Нам удалось получить принципиальное согласие федеральных органов власти на подключение регионального портала. Сервисы будут отлажены в ближайшее время. В настоящее время проводится их тестирование», – пояснял в середине октября министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.