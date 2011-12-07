Госстройнадзор РТ провел более 2,6 тыс. проверок на строящихся объектах с начала 2020 года

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Госстройнадзор РТ провел 2 685 проверок строящихся объектов, сообщает пресс-служба инспекции.
«Сейчас под надзором ведомства находится 1108 объектов. Вынесено 1075 предписаний, составлено 1111 протоколов», — отмечается в сообщении ведомства.
За девять месяцев 2020 года Госстройнадзор выдал 250 заключений о соответствии: 24 объектам образования, 3 объектам здравоохранения, 16 спортивным комплексам, 82 жилым многоквартирным домам, 19 дорогам и мостовым переходам, 103 — иным объектам.
Заключение о соответствии получили три дома в ЖК «Салават Купере», три дома — в Нижнекамске, один дом — в Елабуге, один дом — в Нурлате, один дом — в Арске, два дома — в Альметьевске.
На данный момент проверка ведется еще в четырех соципотечных домах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.