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Почти завершен капремонт многоквартирных домов в РТ

Работы завершены на 98,45%.

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане к сегодняшнему дню завершена на 98,45%, рассказал в ходе заседания республиканского правительства министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

При этом ремонтные работы были закончены в 613 домах, 424 из них уже были приняты Госжилинспекцией.

Также был закончен капремонт школ и спортивных объектов. Продолжается ремонт четырех детских садов и пяти ресурсных центров, девяти стационаров.

КВ
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