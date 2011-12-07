Почти завершен капремонт многоквартирных домов в РТ

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане к сегодняшнему дню завершена на 98,45%, рассказал в ходе заседания республиканского правительства министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

При этом ремонтные работы были закончены в 613 домах, 424 из них уже были приняты Госжилинспекцией.

Также был закончен капремонт школ и спортивных объектов. Продолжается ремонт четырех детских садов и пяти ресурсных центров, девяти стационаров.