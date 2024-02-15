Соцподдержка сирот, жилищные права и госслужба: что обсудят сегодня депутаты Госсовета РТ

Сегодня, 15 февраля, в Государственном Совете РТ состоится 51-ое заседание депутатов шестого созыва. Они обсудят 21 проект законов федерального и республиканского уровней, в общей сложности на повестке дня – порядка 30 вопросов.

Они касаются изменений в градостроительной деятельности, в законах о государственной гражданской службе; обеспечения защиты жилищных прав граждан, организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Также затронут адресную социальную поддержку населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другое.

Депутат Александр Тыгин досрочно складывает полномочия в связи с назначением на должность начальника Госжилинспекции.