Соцподдержка сирот, жилищные права и госслужба: что обсудят сегодня депутаты Госсовета РТ

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Республика
15 февраля 2024  08:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 15 февраля, в Государственном Совете РТ состоится 51-ое заседание депутатов шестого созыва. Они обсудят 21 проект законов федерального и республиканского уровней, в общей сложности на повестке дня – порядка 30 вопросов. 

Они касаются изменений в градостроительной деятельности, в законах о государственной гражданской службе; обеспечения защиты жилищных прав граждан, организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Также затронут адресную социальную поддержку населения, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другое.

Депутат Александр Тыгин досрочно складывает полномочия в связи с назначением на должность начальника Госжилинспекции.

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