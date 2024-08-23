Сокращение отходов в городе обсудят казанцы 28 августа

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Город
23 августа 2024  18:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани 28 августа пройдет дискуссия «Казань без отходов: с чего начать и насколько это реально?».

Встреча соберет экспертов, среди которых заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, организатор фестиваля разумного потребления «КультТорг» Лилия Юсупова, чтобы обсудить пути развития экологической ответственности и сокращения количества отходов в городе.

На дискуссии участники рассмотрят вопросы инфраструктуры сортировки отходов, особенности циклической экономики и роль различных организаций в популяризации экологически осознанного поведения.

Встреча состоится в 19:00 в амфитеатре у контейнерного центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

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