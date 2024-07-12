Солнечные выходные с температурой до +28 градусов ожидают татарстанцев

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Республика
12 июля 2024  15:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана ждут приятные и теплое выходные. По прогнозу Гидрометцентра республики, ожидается сухая погода с температурой до +28 градусов.

В субботу, 13 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура составит +10..+12 градусов, днем поднимется до +24..+26 градусов. 
В воскресенье, 14 июля, вероятность осадков по всей республике останется небольшой. Ночью температура ожидается в пределах +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами из-за близости атмосферных фронтов. Ожидается повышение температуры, днем столбики термометров поднимутся до +25..+30 градусов.

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