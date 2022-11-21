 Сооснователь Finiko Сабиров в видеоролике назвал «бенефициаром» пирамиды некоего Максумова
news_header_top_970_100

Сооснователь Finiko Сабиров в видеоролике назвал «бенефициаром» пирамиды некоего Максумова

Эдвард Сабиров утверждает, что у неизвестного рукодителя организации находятся все деньги Finiko, которые он тратит на яхты, «гулянки» и машины.

Россия/Мир
21 ноября 2022  14:24
Автор:
Карина Кострулева

Сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал видеообращение, в котором рассказал о неком «теневом кардинале» пирамиды. По словам Сабирова, за всем стоял некий Даниэль Максумов. Неизвестно, где именно было записано видео. Запись появилась в одном из Telegram-каналов, а позже его распространил блогер Андрей Алистаров.

На видео Сабиров предстал в потертой кофте. По его словам, именно по указу Максумова в СИЗО был отправлен основатель финпирамиды Кирилл Доронин, а самого Сабирова вывезли за границу.

«Меня вывезли в другую страну и посадили в вакуумный, информационный шар. Мне угрожали, что если я этого не сделаю, то посадят мою жену, а моих детей оставят сиротами», — утверждает в видео соснователь пирамиды.

Также Сабиров отметил, что именно у Максумова находятся все средства Finiko. 

«И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. На все, что можно. Все это время он жил в свое удовольствие и ждал, когда наступит суд, и всех нас посадят», — отметил он. 

Помимо этого, Эдвард подчеркнул, что на заре уголовного дела Finiko он был допрошен в качестве свидетеля, а после его вместе с семьей вывезли за границу. Запретили общаться с кем-либо и заперли в чужом доме. Всю информацию, которую удалось собрать Эдварду, утверждает он, была отправлена в правоохранительные органы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что интерпол задержал одного из сооснователей пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Официальных данных об обстоятельствах задержания нет.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса