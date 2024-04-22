«Состояние леса плачевное»: жители Нагорного бьют тревогу из-за вырубки

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Город
22 апреля 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанцы из поселка Нагорный возмущены решением местных властей из-за того, что их излюбленное место для отдыха подверглось вырубке. Об этом пишет «Татарстан-24». 

Изначально вырубленный участок относился к лесному фонду Татарстана, но позже перешел во владения казанских властей.

По словам жителей, лес высадили больше 70 лет назад. Еще тогда было известно, что место должны застроить. Однако усилиями казанцев удалось сохранить деревья. Лес стал настоящим «целебным ресурсом» во время пандемии коронавируса.

«Состояние леса плачевное, да и работы лесничих не видно», – говорит Гульнара Хасанова из Нагорного.

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