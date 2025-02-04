Сотни людей пришли проститься с Михаилом Скоблионком в Казани

Сегодня Михайловская усадьба в Казани стала местом прощания с Михаилом Скоблинком, президентом еврейской национально-культурной автономии и генеральным директором ООО «ТАКПО». Сотни людей начали стекаться к усадьбе задолго до начала гражданской панихиды.

Парковочные пространства оказались переполнены, и многие автомобилисты оставляли свои машины на обочине, продолжая путь к усадьбе пешком. К моменту старта церемонии в зале не осталось свободных мест.

Спустя полчаса площадь для цветов просто не могла вместить все желаемые вазы. Распорядители похорон оперативно приносили новые, однако те заполнялись свежими розами мгновенно. На прощание с Михаилом Скоблинком присутствовал главный раввин Казани и Республики Татарстан Ицхак Горелик.

Напомним, что на 79-м году жизни скончался Михаил Скоблионок, основатель отельной сети «Регина», генеральный директор ООО «ТАКПО» и ООО «Санаторий „Нехама“», а также бывший президент Еврейской национально-культурной автономии Республики Татарстан. Неутомимый предприниматель и общественный деятель внес значительный вклад в возрождение еврейской культуры и жизни в Татарстане.