Ушёл из жизни основатель еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок

На 79-м году жизни скончался Михаил Скоблионок, основатель отельной сети «Регина», генеральный директор ООО «ТАКПО» и ООО «Санаторий „Нехама“», а также бывший президент Еврейской национально-культурной автономии Республики Татарстан. Неутомимый предприниматель и общественный деятель внес значительный вклад в возрождение еврейской культуры и жизни в Татарстане.

Как сообщает Федеральная еврейская национально-культурная автономия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», Скоблионок был не только успешным бизнесменом, но и активным благотворителем, благодаря которому еврейская община Казани обрела важные культурные пространства. Под его руководством были восстановлены и реконструированы здания синагоги, открыта общеобразовательная еврейская школа, а также организованы международные фестивали еврейской музыки, получившие широкий отклик у зрителей из различных национальностей.

«Он был мудрым и открытым человеком. Его уход — это огромная утрата для всех нас. Мы скорбим вместе с родными и близкими Михаила Абрамовича», — отмечается в сообщении ФЕНКА.

Михаил Абрамович Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове. После окончания Казанского химико-технологического института в 1971 году, он работал на разных государственных предприятиях до 1987 года, когда основал компанию «Татарское акционерное производственное объединение» («ТАКПО»). С 2011 года он занимал пост генерального директора ООО «Санаторий „Нехама“» и внес весомый вклад в еврейскую общину, став её президентом в 2008 году. Хотя в настоящее время председателем правления ассоциации является Аркадий Плискин, Михаил Скоблионок оставался активным членом правления автономии.