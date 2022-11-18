Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили на волю косулю, застрявшую в заборе

Работники Госкомитета РТ по биоресурсам по Алексеевскому району спасли косулю, которая застряла в заборе местного кладбища. Сообщение поступило от местного охотника.

Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло. Сейчас косулю выпустили на волю в одном из лесов района, здоровью животного ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске дикая косуля застряла в заборе лицея, из-за этого она громко кричала. Животному помогли выбраться жители города.