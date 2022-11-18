 Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили на волю косулю, застрявшую в заборе
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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили на волю косулю, застрявшую в заборе

Здоровью животного ничего не угрожает.

Республика
18 ноября 2022  13:37
Автор:
Ольга Ильина

Работники Госкомитета РТ по биоресурсам по Алексеевскому району спасли косулю, которая застряла в заборе местного кладбища. Сообщение поступило от местного охотника.

Самостоятельно животное вернуться в природу не смогло. Сейчас косулю выпустили на волю в одном из лесов района, здоровью животного ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске дикая косуля застряла в заборе лицея, из-за этого она громко кричала. Животному помогли выбраться жители города.

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