 Сотрудники КФУ не знают, где сейчас Гафуров - в вузе его нет
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Сотрудники КФУ не знают, где сейчас Гафуров - в вузе его нет

О местонахождении и о появлени Гафурова в университете ничего неизвестно.

Истории
22 декабря 2021  12:29
Автор:
Роза Габитова

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не находится на своем рабочем месте в вузе. Об этом «КВ» сообщил один из сотрудников университета.

На вопрос о местонахождении Гафурова, работник университета ответил, что такая информация ему неизвестна.

«Его сегодня ночью задержали», - предположил он.

В настоящее время в КФУ находится большое количество журналистов и полицейских. Правоохранители отказываются от комментариев.

Ранее появилась информация о том, что ректора КФУ Ильшата Гафурова задержали и отправили в Москву.

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