Соучастники мошенничества на 67 млн рублей приговорены к 6 годам колонии

Сегодня в Казани вынесен приговор Денису Асфандьярову и Веронике Лебедевой, обвиняемым в крупном мошенничестве. Суд назначил каждому 6 лет лишения свободы, сообщает «Татар-информ».

В 2017–2018 годах Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, в сговоре с гендиректором заключил договоры с подрядчиками на поставку стройматериалов для ЖК «Победа».

Получив предоплату в 67 млн рублей и 29 квартир в строящемся комплексе, обязательства не выполнили.