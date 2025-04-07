Соучастники мошенничества на 67 млн рублей приговорены к 6 годам колонии

Сегодня в Казани вынесен приговор Денису Асфандьярову и Веронике Лебедевой, обвиняемым в крупном мошенничестве. Суд назначил каждому 6 лет лишения свободы, сообщает «Татар-информ».
Суть преступления:
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В 2017–2018 годах Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, в сговоре с гендиректором заключил договоры с подрядчиками на поставку стройматериалов для ЖК «Победа».
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Получив предоплату в 67 млн рублей и 29 квартир в строящемся комплексе, обязательства не выполнили.
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В 2020 году Асфандьярова арестовали, но он сбежал и скрывался в Бразилии вместе с Лебедевой.
Итог суда:
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Обоим фигурантам назначено одинаковое наказание – 6 лет колонии.
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Дело расследовалось по запросу Генпрокуратуры РФ.