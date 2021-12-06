Создательница вакцины AstraZeneca предупредила о новых пандемиях

Создательница вакцины AstraZeneca преждупредила о новых пандемиях. Профессор Сара Гилберт считает, что возможно появление более опасных и заразных вирусов, чем COVID-19. Об этом сообщает русская служба BBC News.

«Этот кризис явно не последний. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже – утверждает профессор. – Те знания, которые нам удалось приобрести, не должны быть утеряны».

Шипы, которые отрастил штамм омикрон, улучшают его способность к распространению. Другие изменения вируса сделали его способным избежать антител, которые выработали организмы переболевших и привившихся людей. Но даже это обстоятельство не значит, что прививка не поможет избежать самых тяжелых форм заболеваний и смерти, отметила исследовательница.

Ранее «КВ» рассказывали о том, почему ВИЧ чаще стал распространяться среди более зрелых людей.