 Создательница вакцины AstraZeneca предупредила о новых пандемиях
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Создательница вакцины AstraZeneca предупредила о новых пандемиях

Профессор Сара Гилберт считает, что возможно появление более опасных и заразных вирусов, чем COVID-19.

Истории
6 декабря 2021  17:34
Автор:
Елена Молчанова

Создательница вакцины AstraZeneca преждупредила о новых пандемиях. Профессор Сара Гилберт считает, что возможно появление более опасных и заразных вирусов, чем COVID-19. Об этом сообщает русская служба BBC News. 

«Этот кризис явно не последний. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже – утверждает профессор. – Те знания, которые нам удалось приобрести, не должны быть утеряны». 

Шипы, которые отрастил штамм омикрон, улучшают его способность к распространению. Другие изменения вируса сделали его способным избежать антител, которые выработали организмы переболевших и привившихся людей. Но даже это обстоятельство не значит, что прививка не поможет избежать самых тяжелых форм заболеваний и смерти, отметила исследовательница. 

Ранее «КВ» рассказывали о том, почему ВИЧ чаще стал распространяться среди более зрелых людей. 

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