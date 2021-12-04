Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям

Среди зараженных ВИЧ в России становятся все больше представителей старшей возрастной группы – от 30 до 50 лет. Молодежи, которая составляла костяк ранее, становится все меньше. ВИЧ в стране стремительно взрослеет.



«Если в 2001 году диагноз «ВИЧ-инфицирован» получали в 15-29 лет, то в 2021 году практически столько же больных – 86%, были выявлены впервые в возрасте старше 30 лет… Превалирует половой путь заражения», – говорит Луиза Борисова, начальник отдела санитарной охраны по РТ.



В 30-50 лет люди представляются взрослыми, умудренными, с семьями и детьми, и казалось бы, более ответственными. Почему этот контингент вдруг стал основным в страшном списке зараженных?

Корреспондент «Казанских ведомостей» попробовала ответить на этот вопрос вместе со Светланой Изамбаевой, руководителем центра поддержки людей, живущих с ВИЧ и членом ассоциации Е.В.А., созданной в поддержку ВИЧ-инфицированных женщин.

«Авось пронесет»

Светлана Изамбаева считает, что причина сложившейся ситуации в том, что для людей этого возраста просто нет сексуального образования. Если с молодежью хоть кто-то и как-то говорит о сексе и безопасности половых отношений, то для взрослых эта тема остается закрытой.

«Мы проводим мероприятия в основном в коллледжах, ссузах, техникумах. Нас никто не приглашает на рабочие предприятия, где работает страшнее поколение», – отмечает Светлана.



Также свою роль, считает она, играет стереотипное мышление: «авось пронесет, я свою жизнь прожил, чего уж мне». Тем временем, продолжительность жизни увеличивается, а качество растет, люди в даже в старшем возрасте остаются сексуально активными, но в силу этих стереотипов не думают о безопасности.

Кроме того, вокруг ВИЧ крутится множество мифов на грани бреда: от боязни использовать одну посуду с ВИЧ-положительным человеком, до фантазий о том, что вирус передается через укус комара. Болезнь при этом можно получить только через кровь, незащищенный половой контакт и материнское молоко.



Человек, больной ВИЧ, может не знать о своем недуге, но, если продолжит игнорировать симптомы или, узнав о болезни, не начнет лечение, может заразить своих любимых. При этом современные препараты эффективно справляются с инфекцией: пациент, который выполняет все предписания врача, может заниматься сексом, не боясь заразить партнера, а женщины с вероятностью 98% дарят миру здоровых мальчиков и девочек.



Светлана провела такую аналогию: «Это так же, как и с коронавирусом: люди заболевают в бессимптомной форме, или даже у них есть симптомы, затем выходят из дома и продолжают, не задумываясь об этом, распространять COVID-19, они не носят маски, не делают вакцину».

«Ставят на себе крест»

При этом, отмечает Изамбаева, на страшную новость о положительном результате анализа на ВИЧ взрослые реагируют намного тяжелее, например, даже в сравнении с молодежью, сразу опуская руки. Это специфика возраста.

«Они даже в 40-45 лет ставят крест на своей сексуальной жизни – я имею ввиду женщин, с которыми работаю» – призналась Светлана.



«Вот представьте: у человека руки-ноги, но вот он попал в аварию и он лишился своих возможностей, своих конечностей. Ему тяжело. У него жизнь сломалась, разрушилась, все мечты превратились в ничтожество: и здесь то же самое. Только теперь он сталкивается с осуждением и невежеством. Ему, конечно же, не просто» – рассказала руководительница фонда.



Некоторые пытаются отрицать свой диагноз, продолжая жить обычной жизнью. Часть замыкается в себе, бросает работу, закрывается в квартирах, изолируются от общества, боясь самих себя. И только какой-то процент людей задумывается и начинает лечиться, говорит Светлана.

О причинах заражения руководитель фонда говорит, что у всех они разные. Исходя из своей практики, она выделила людей, которые тяжело переживают развод или ищут нового партнера. Бывают случаи, когда женщина выходит замуж в третий раз и заболевает ВИЧ, несмотря на установку «до свадьбы ни-ни», потому что партнер ей не сказал о своем недуге до замужества. А может, он и сам вовсе не знал.

Невежество и дискриминация

Светлана рассказала историю о том, как ехала в такси и говорила по работе по телефону на тему ВИЧ и СПИД. Когда она закончила разговор и положила трубку, таксист повернулся к ней и признался, что сам 12 лет назад узнал о своем диагнозе. При этом, будучи женатым, не лечится, поскольку не хочет обращаться к врачам.

Когда-то на него косо посмотрели или высказались, показав свою некомпетентность – и теперь человек отказывается от помощи. Изамбаева заметила, что после разговора с ней таксист сам пришел в центр поддержки ВИЧ-инфицированных.





Иногда стереотипное мышление заставляет даже врачей – тех, к кому идут за помощью, – вести себя грубо и некомпетентно с человеком, который и так находится в катастрофичном душевном состоянии. Поэтому кто-то до сих пор отвергает их помощь.



«На сегодняшний день, на мой взгляд, самая большая проблема, что ВИЧ рассматривают как преступление, как некий ужас, – отметила Изамбаева. – Нужно относиться к этому как к болезни, которая существует в нашем мире. Она же не по воздуху передается. И все-таки, люди не говорят, сами живут в страхе»



Не улучшают ситуацию и мифы о ВИЧ. До сих пор некоторые боятся пользоваться одной посудой или полагают, что могут заразиться, просто стоя рядом. Эти же люди в основном старшего поколения избегают контрацепции. Это обстоятельство приводит нашего эксперта в негодование: «Подходить к людям, больным ВИЧ, они боятся, а заниматься сексом без презерватива не боятся! Хотя реально человек с ВИЧ не представляет никакой угрозы».

«Получается, что их не заботит жизнь другого человека. Их своя-то жизнь… ну и тем более, они не задумываются о том, что будет с другими. Это ужасно, это несправедливо, это грустно. Это прежде всего забота о себе и забота о другом», – отметила Изамбаева.

Терапия обеспечит долгую и качественную жизнь

Первое, что нужно сделать – протестировать как можно больше людей. «Нужно, чтобы каждый знал о своем диагнозе», – отметила руководительница фонда.

«Уже есть исследования о том, что если твой вирус «неопределяемый» (речь идет об уровне в крови), то ты не можешь передать его половому партнеру», – заметила Светлана



Следующий шаг – принимать необходимое лечение. ВИЧ-инфицированный может прожить качественную, полноценную жизнь, заниматься сексом с любимым человеком и рожать здоровых детей, если будет предпринимать все необходимые меры безопасности.



Совет для тех, у кого ВИЧ-инфекции нет: быть осторожными и пользоваться презервативами во время половых контактов, а также обращаться только в лицензированные салоны и косметологии и регулярно проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию.