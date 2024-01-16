Создавать родословную поможет искусственный интеллект

Возможно, совсем скоро за помощью в создании родословной семьи можно будет обратиться к искусственному интеллекту. Об этом рассказала председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

- Архивные документы - источник патриотического воспитания. Например, Президент России Владимир Путин перед архивистами страны поставил задачу провести работу со всеми героями СВО и их семьями. Надо понимать, что без согласия семьи личную коллекцию документов создать невозможно. Мы подходим к этому вопросу деликатно и еще ни разу не встречали отказа или какой-то негативной реакции от родственников героев специальной военной операции, - отметила Гульнара Закариевна на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ». - Мы берем документы, оцифровываем и принимаем их на вечное хранение. Но использование этих материалов возможно только с согласия родственников героев. Без их официального разрешения публиковать эти документы мы не имеем права. Жены участников СВО понимают важность сбора документов по новейшей истории и хотят, чтобы об их мужьях знали и помнили потомки. Мы уже провели несколько экспозиций на эту тему в Москве и районах Татарстана. Например, на выставке архива, которая состоялась в Госдуме Российской Федерации, целый блок был посвящен Герою России Дамиру Исламову. Дамир Исламов родился в Лениногорске, окончил Казанское танковое училище, погиб 7 марта 2022 года в зоне СВО в сражении с пятью танками, уничтожив четыре из них. Ему было всего 25 лет. Во все школы и дома культуры Татарстана направлены данные о героях, родившихся в республике. Эту информацию могут использовать учителя на уроках патриотического воспитания.

С каждым годом возрастает интерес татарстанцев к изучению родословной своей семьи. Уже несколько лет Госархив РТ ведет проект «Ядкэр». На одноименную платформу вносятся данные метрических книг и ревизских сказок, а также переписей населения. Как рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу, сейчас на платформе «Ядкэр» есть сведения о 93 населенных пунктах, в данный момент ведется работа еще по четырем. На основе этой информации и создается генеалогическое древо семьи.

Составление родословной - дело непростое, кропотливое, но совсем скоро в этом будет помогать искусственный интеллект. Пока данный проект только разрабатывается, запущен в тестовом режиме, но в 2027 году планируется открыть доступ к этой системе через портал госуслуг, и каждый татарстанец сам абсолютно бесплатно сможет составить свою родословную на основе документов, которые собраны и хранятся в Госархиве РТ.