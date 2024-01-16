Создавать родословную поможет искусственный интеллект

Архивисты сохраняют для будущих поколений документы, отражающие нашу жизнь во всем ее многообразии. Этим могут воспользоваться татарстанские семьи для создания родословной, для сохранения важных фактов из своей истории.

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Газета «Казанские ведомости»
16 января 2024  10:36
Автор:
Ольга Иванычева

Возможно, совсем скоро за помощью в создании родословной семьи можно будет обратиться к искусственному интеллекту. Об этом рассказала председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова. 

- Архивные документы - источник патриотического воспитания. Например, Президент России Владимир Путин перед архивистами страны поставил задачу провести работу со всеми героями СВО и их семьями. Надо понимать, что без согласия семьи личную коллекцию документов создать невозможно. Мы подходим к этому вопросу деликатно и еще ни разу не встречали отказа или какой-то негативной реакции от родственников героев специальной военной операции, - отметила Гульнара Закариевна на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ». - Мы берем документы, оцифровываем и принимаем их на вечное хранение. Но использование этих материалов возможно только с согласия родственников героев. Без их официального разрешения публиковать эти документы мы не имеем права. Жены участников СВО понимают важность сбора документов по новейшей истории и хотят, чтобы об их мужьях знали и помнили потомки. Мы уже провели несколько экспозиций на эту тему в Москве и районах Татарстана. Например, на выставке архива, которая состоялась в Госдуме Российской Федерации, целый блок был посвящен Герою России Дамиру Исламову. Дамир Исламов родился в Лениногорске, окончил Казанское танковое училище, погиб 7 марта 2022 года в зоне СВО в сражении с пятью танками, уничтожив четыре из них. Ему было всего 25 лет. Во все школы и дома культуры Татарстана направлены данные о героях, родившихся в республике. Эту информацию могут использовать учителя на уроках патриотического воспитания. 

С каждым годом возрастает интерес татарстанцев к изучению родословной своей семьи. Уже несколько лет Госархив РТ ведет проект «Ядкэр». На одноименную платформу вносятся данные метрических книг и ревизских сказок, а также переписей населения. Как рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу, сейчас на платформе «Ядкэр» есть сведения о 93 населенных пунктах, в данный момент ведется работа еще по четырем. На основе этой информации и создается генеалогическое древо семьи. 

Составление родословной - дело непростое, кропотливое, но совсем скоро в этом будет помогать искусственный интеллект. Пока данный проект только разрабатывается, запущен в тестовом режиме, но в 2027 году планируется открыть доступ к этой системе через портал госуслуг, и каждый татарстанец сам абсолютно бесплатно сможет составить свою родословную на основе документов, которые собраны и хранятся в Госархиве РТ. 

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