Сожитель сломал челнинке ключицу, она простила его – и он вонзил ей в шею нож

В Набережных Челнах в отношении местного 47-летнего жителя возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

По версии следствия, между злоумышленником и 48-летней сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину обломком оконной рамы и сломал ей ключицу. В больнице пострадавшая сказала, что травмировалась из-за своей неосторожности.

После этого пара вернулась домой и принялась пить алкоголь. На следующий день женщина захотела выпроводить челнинца из квартиры, но в ответ он вонзил ей нож в шею. Женщину снова госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

Подозреваемый признал причастность к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.