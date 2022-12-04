 Сожитель сломал челнинке ключицу, она простила его – и он вонзил ей в шею нож
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Сожитель сломал челнинке ключицу, она простила его – и он вонзил ей в шею нож

Женщину удалось спасти.

Республика
4 декабря 2022  15:31
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах в отношении местного 47-летнего жителя возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

По версии следствия, между злоумышленником и 48-летней сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину обломком оконной рамы и сломал ей ключицу. В больнице пострадавшая сказала, что травмировалась из-за своей неосторожности.

После этого пара вернулась домой и принялась пить алкоголь. На следующий день женщина захотела выпроводить челнинца из квартиры, но в ответ он вонзил ей нож в шею. Женщину снова госпитализировали, врачам удалось ее спасти.

Подозреваемый признал причастность к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

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