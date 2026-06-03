Спасатели готовятся к началу купального сезона

Главный государственный инспектор по маломерным судам Татарстана Денис Мокеев познакомил журналистов со статистикой происшествий на воде.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

За пять лет в Татарстане произошло 10 серьезных аварий с лодками и катерами. Из них два происшествия закончились гибелью нескольких человек сразу. Например, в прошлом году в Зеленодольском районе перевернулся катер - в результате погибли четыре человека. А уже в этом году недалеко от Чистополя двое мужчин на лодке на скорости врезались в ограждение. Управлявший лодкой погиб, пассажира с серьезными травмами увезли в больницу.

Всего с начала этого года на воде погибли 12 человек. За этот период в республике случилось 16 происшествий на воде. За аналогичный период прошлого года погибли 18 человек, и происшествий было больше - 26. Спасателям в этом году удалось спасти 9 человек, а в прошлом - 16, среди них были двое детей. А за весь купальный сезон 2025 года в Татарстане утонули 42 человека.

Скоро начнется новый купальный сезон. Мокеев напомнил, что приводить питомцев на официальные пляжи запрещено, кроме, разумеется, собак-поводырей. Штраф за нарушение - от 1500 до 3000 рублей. Следить за этим должны специальные комиссии из районных администраций.

Также спикер предупредил, что не рекомендуется купаться, когда на пляже уже нет спасателей (например, в конце дня или в несезонное время). Нельзя плавать возле судов и в местах, где купание не разрешено. Это опасно. Простое правило: запрещено прыгать в воду с мостов, причалов, обрывов и других неприспособленных мест. Даже если место хорошо знакомое, лучше не рисковать.

Кстати, в Казани официально будет открыто пять пляжей в тех же локациях, что и всегда: «Заречье», «Локомотив», на озерах Комсомольское, Лебяжье и Глубокое. В парке Победы и на озере Изумрудном (в народе - Карьер) можно отдыхать на берегу, но без погружения в воду. Однако посты спасателей на этих точках все равно выставят. На всякий случай.