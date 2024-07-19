Спасатели на пляжах Казани оказали помощь более чем 100 горожанам

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Город
19 июля 2024  11:02
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала купального сезона в Казани спасли 14 человек и оказали первую помощь более чем 100 горожанам. На пяти муниципальных пляжах и трёх организованных местах отдыха Казани трудятся 70 спасателей ОСВОД, сообщает мэрия.

На всех пляжах, где дежурят спасатели, несчастные случаи с летальным исходом не зарегистрированы. 

«Спасатели работают с 9:00 до 20:00, – рассказал председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын. – Они проводят патрулирование и контролируют ситуацию на воде, а при необходимости оказывают первую помощь отдыхающим».

Спасатели работают на всех организованных местах отдыха у воды, а на популярных пляжах озер Большое Лебяжье и Комсомольское количество постов увеличено вдвое.

Основными причинами несчастных случаев остаются купание в необорудованных местах и в нетрезвом состоянии.

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