Спецпоказ документального фильма про СВО состоится в казанском кинотеатре «Мир»

Во вторник, 26 марта, в Казани пройдет спецпоказ фильма «СВОими глазами».

В киноработе отражены события спецоперации и пограничных регионов. Это истории об обычных людях, чья жизнь перевернулась после начала спецоперации, о том, где теперь они нашли себя в новой реальности, и как изменилось их мировоззрение.

Кинолента о мужестве, единении людей и помощи в достижении общей цели. Фильм снят резидентами московского продюсерского центра ИНСАЙТ ЛЮДИ, пишет Татар-информ.

Спецпоказ пройдет в кинотеатре на улице Достоевского в 18:00.