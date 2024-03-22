Спецпоказ документального фильма про СВО состоится в казанском кинотеатре «Мир»

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Город
22 марта 2024  13:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Во вторник, 26 марта, в Казани пройдет спецпоказ фильма «СВОими глазами».

В киноработе отражены события спецоперации и пограничных регионов. Это истории об обычных людях, чья жизнь перевернулась после начала спецоперации, о том, где теперь они нашли себя в новой реальности, и как изменилось их мировоззрение.

Кинолента о мужестве, единении людей и помощи в достижении общей цели. Фильм снят резидентами московского продюсерского центра ИНСАЙТ ЛЮДИ, пишет Татар-информ.

Спецпоказ пройдет в кинотеатре на улице Достоевского в 18:00.

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Спецпоказ документального фильма про СВО состоится в казанском кинотеатре «Мир»
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