Спецприз «Учителя года-2024» получил учитель физики из Казани

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Россия/Мир
30 сентября 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Директор гимназии №179 Эльвира Наумова вошла в число 30 лучших директоров школ России по итогам конкурса «Директор года России», который завершился в Калуге. Всего в конкурсе участвовали более 700 руководителей образовательных учреждений.

Еще одну награду – специальный приз – получил учитель физики школы №108 Радик Хабиров на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2024» в Саратове. В качестве награды казанский педагог пройдет стажировку в гимназии им. Е.М. Примакова.

Ранее в сентябре высокий результат показали учителя родных языков. На всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» учитель татарского языка гимназии №19 Лейля Гарифзянова заняла второе место. А воспитатель детского сада №346 Эльвира Султанова вошла в пятерку лучших.

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