Татарстанские педагоги - в числе лучших учителей родных языков России

Сразу две представительницы Татарстана вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Эльвира Султанова, педагог детского сада №346 Казани, вошла в пятерку лучших воспитателей России по обучению детей родным языкам. Лейля Гарифзянова, учитель татарского языка гимназии №19, вошла в топ-15 лучших учителей родного языка страны.

Финал конкурса, собравшего педагогов из 79 регионов России, проходит в эти дни в Казани. Участники представляют 36 языков народов России, включая языки малочисленных народов.

В ходе конкурсных испытаний педагоги демонстрировали свое мастерство, проводя уроки и внеурочные занятия. Эльвира Султанова и Лейля Гарифзянова успешно справились со всеми заданиями и продолжат борьбу за звание лучших из лучших.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса с участием Министра просвещения России Сергея Кравцова состоится 21 сентября в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма.