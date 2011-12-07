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«Ак Барс» проиграл ЦСКА

Хоккеисты казанского «Ак Барса» вновь проиграли ЦСКА, хотя по ходу московского матча дважды вели в счете – 1:0 и 2:1.
Увы, во второй половине игры хозяева прибавили в скорости, и вырвались вперед. Отличился внук главного тренера «барсов» Александр Романов – он забил одну шайбу и дважды на нем нарушали правила. В итоге «Ак Барс» уступил – 4:5, хотя и бился до последней секунды. У волжан дублем отметился Роб Клинкхаммер.
КВ
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