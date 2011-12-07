«Ак Барс» проиграл ЦСКА

Увы, во второй половине игры хозяева прибавили в скорости, и вырвались вперед. Отличился внук главного тренера «барсов» Александр Романов – он забил одну шайбу и дважды на нем нарушали правила. В итоге «Ак Барс» уступил – 4:5, хотя и бился до последней секунды. У волжан дублем отметился Роб Клинкхаммер.