Пьеррия Хенри – лучший игрок Единой лиги ВТБ в феврале

За это звание Хенри боролся с одноклубником Рэймаром Морганом и форвардом «Локомотива» Дореллом Райтом. В среднем в февральских матчах Хенри набирал 11,7 очка, делал 3,7 подбора, 4 передачи и имел 19,0 балла за эффективность действий. В матче против ЦСКА Хенри набрал 15 очков.