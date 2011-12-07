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Пьеррия Хенри – лучший игрок Единой лиги ВТБ в феврале

Защитник казанского УНИКСа Пьеррия Хенри признан лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ.
За это звание Хенри боролся с одноклубником Рэймаром Морганом и форвардом «Локомотива» Дореллом Райтом. В среднем в февральских матчах Хенри набирал 11,7 очка, делал 3,7 подбора, 4 передачи и имел 19,0 балла за эффективность действий. В матче против ЦСКА Хенри набрал 15 очков.
КВ
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