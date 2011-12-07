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Тимур Шипшев: Атаковали мы острее

Главный тренер «Тамбова» подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

- Ребята выполнили установку на игру. Единственное, надо было забить. Да, мы забили, но судья усмотрел какое-то нарушение. По большому счету соперник у наших ворот моментов не придумал, а атаковали мы острее.

- Как вам посещаемость на стадионе?

- Нам очень приятно как нас приняли. Надеемся, что познаем здесь радость побед.

- Чего не хватило в завершении атак?

- Где-то удачи, где-то мастерства. Ударов было достаточно, - передает слова специалиста корреспондент «Казанских ведомостей».

КВ
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