Тимур Шипшев: Атаковали мы острее

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- Ребята выполнили установку на игру. Единственное, надо было забить. Да, мы забили, но судья усмотрел какое-то нарушение. По большому счету соперник у наших ворот моментов не придумал, а атаковали мы острее.
- Как вам посещаемость на стадионе?
- Нам очень приятно как нас приняли. Надеемся, что познаем здесь радость побед.
- Чего не хватило в завершении атак?
- Где-то удачи, где-то мастерства. Ударов было достаточно, - передает слова специалиста корреспондент «Казанских ведомостей».