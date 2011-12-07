Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ротор» прервал шестиматчевую серию поражений

Волгоградцы поднялись из зоны прямого вылета.

«Ротор» обыграл «Ахмат» с минимальным счётом в 28-м туре РПЛ и прервал свою серию из шести поражений подряд. Единственный мяч на 22-й минуте забил Алексей Щеткин.

Победа «Ротора» обострила борьбу в нижней части турнирной таблицы — впервые за два тура волгоградцы поднялись из зоны прямого вылета. Замыкает таблицу «Тамбов», отстающий от 14-го места на восемь очков. Если завтра «Тамбов» не сможет обыграть «Ростов», то потеряет место в элитном дивизионе.

КВ
Лента новостей