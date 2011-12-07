«Ротор» прервал шестиматчевую серию поражений

«Ротор» обыграл «Ахмат» с минимальным счётом в 28-м туре РПЛ и прервал свою серию из шести поражений подряд. Единственный мяч на 22-й минуте забил Алексей Щеткин.

Победа «Ротора» обострила борьбу в нижней части турнирной таблицы — впервые за два тура волгоградцы поднялись из зоны прямого вылета. Замыкает таблицу «Тамбов», отстающий от 14-го места на восемь очков. Если завтра «Тамбов» не сможет обыграть «Ростов», то потеряет место в элитном дивизионе.