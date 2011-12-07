«Рубин» одержал победу над «Динамо»

В 28-м туре РПЛ «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 2:0.

На 15-й минуте Георгий Зотов доставил мяч в штрафную Деспотовичу, серб вышел на оперативный простор и пробил в дальний угол, открыв счёт. На 50-й минуте Илья Самошников в грубом подкате влетел в ноги Себастьяну Шиманьски. Сначала арбитр Виталий Мешков показал игроку «Рубину» жёлтую карточку, но после просмотра эпизода с помощью VAR дал россиянину прямую красную. Тем не менее, «Рубин» на 80-й минуте удвоил своё преимущество: Роман Нойштедтер совершил ошибку перед своими воротами, а Хван Ин Бом завладел мячом, выскочил на рандеву с Шуниным и забил второй гол.

Казанцы набрали 49 очков и остались на промежуточном четвёртом месте в турнирной таблице.