«Оренбургу» запретили проводить матч против «Урала». Соперник узнал об этом в аэропорту

Матч 25-го тура между «Оренбургом» и «Уралом», запланированная на сегодня, не состоится, сообщает официальный сайт РПЛ. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало клубу проведение домашнего матча.

Уточняется, что сейчас у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание COVID-19. Клуб планировал сегодня сыграть здоровыми футболистами, но получил отказ местного Роспотребнадзора. Таким образом, «Оренбург» получил второе подряд техническое поражение со счетом 0:3 — сейчас команда замыкает турнирную таблицу лиги.

Официальный Twitter «Урала» уточнил, что в клубе об отмене матча узнали, находясь в аэропорту. В 26-м туре «Оренбургу» предстоит провести гостевую игру с «Рубином».