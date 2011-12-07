«Нефтехимик» и «Чайка» не выявили сильнейшего

В матче первого тура ФНЛ «Нефтехимик» и «Чайка» разошлись вничью — 1:1. Нижнекамцы открыли счёт на исходе часа игрового времени, когда Давид Хубаев обводящим ударом со штрафного положил мяч под перекладину. Но через 20 минут Владимир Хозин пушечным выстрелом с угла штрафной площадки восстановил статус-кво.

Также добавим, что «Нефтехимик» провёл первый матч на домашнем стадионе с лета 2019 года — домашняя арена нижнекамцев долгое время была на реконструкции.

Результаты других матчей игрового дня:

«Нижний Новгород» 1:0 «Томь»;

«Чертаново» 1:2 «Спартак-2»;

«Иртыш» 1:2 «Енисей»;

«Динамо-Брянск» 0:1 «Оренбург»;

«Текстильщик» 0:0 «Велес»;

«Волгарь» 3:0 «Краснодар-2»;

«Факел» 1:0 «Акрон».