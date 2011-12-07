«Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» в Казани

«Ак Барс» в субботу во втором контрольном матче разгромил «Нефтехимик» на своём льду — 4:1. В составе казанцев вновь отметился дублем Станислав Галиев.

Именно он на последней минуте первого периода открыл счёт в матче, а во втором уже ассистировал Азеведо. В начале третьего периода «Нефтехимик» сократил отставание, но через четыре минуты Галиев оформил второй дубль за два дня. Точку в матче поставил Патрис Кормье, убежавший «1 в 0».

Добавим также, что в матче случилось две драки: на льду сошлись Михаил Фисенко и Роман Граборенко, а Даниил Журавлёв подрался с Рафаэлем Бикмуллиным.