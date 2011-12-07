В «Рубине» будет работать врач из «Спартака»

Врач основной команды «Спартака» Михаил Бутовский будет работать в казанском «Рубине», сообщает «Чемпионат». Специалист занимал указанную должность в московском клубе всего год.

Михаил Бутовский закончил ММА им. Сеченова и защитил кандидатскую диссертацию. Более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц, а с 2014 года входил в медицинский штаб основной сборной России по футболу.

Ранее «Спартак» покинули генеральный директор Томас Цорн и пресс-атташе Антон Лисин.