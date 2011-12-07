Михаил Сергачёв намерен привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск

Защитник клуба «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв заявил, что намерен привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск. Об этом хоккеист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант».

— Уже придумали, куда повезете Кубок Стэнли?

— Я везу в Нижнекамск. Но есть два человека, которые охраняют Кубок, они оба канадцы. Они сказали, что если в стране, в которую они везут Кубок, есть двухнедельный карантин, то они туда не повезут его. Сейчас решается этот вопрос, — сказал Сергачёв.

Напомним, что хоккеист является воспитанником школы «Нефтехимика». В 2016 году он был выбран на драфте клубом «Монреаль Канадиенс» в 1-м раунде под общим 9-м номером. С 2017 года защитник выступает в «Тампе-Бэй».

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» по итогам сезона НХЛ выиграл второй Кубок Стэнли в истории, одолев «Даллас» в шести матчах. Ранее «Молнии» брали трофей в 2004 году.