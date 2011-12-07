Главный тренер УНИКСА о поражении от «Зенита»: мы принимали плохие решения в нападении

Одним из основных факторов поражения от питерского «Зенита» стали плохие решения игроков УНИКСА в нападении. Таким мнением по итогам матча поделился главный тренер УНИКСА Велимир Перасович.

«Прежде всего хочу поздравить „Зенит“ с победой, она действительно заслуженной. Было понятно чего они хотят и в начале последней четверти переломили игру и стало понятно, что они победят. У нас были проблемы с нападением во второй половине, мы принимали плохие решения в быстром нападении», — сказал коуч.

По его словам, после хорошей игры в обороне команда плохо атаковала.

«Не получилось у нас и выиграть игру на щитах, плохо перехватывали мяч и зачастую принимали неудачные решения в нападении», — подытожил Перасович.

Напомним, что УНИКС проиграл в стартовом матче Евролиги питерскому «Зениту» со счетом 69:70.