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Главный тренер УНИКСА о поражении от «Зенита»: мы принимали плохие решения в нападении

Казанский клуб проиграл у себя дома первый матч в Евролиге.

Одним из основных факторов поражения от питерского «Зенита» стали плохие решения игроков УНИКСА в нападении. Таким мнением по итогам матча поделился главный тренер УНИКСА Велимир Перасович. 

«Прежде всего хочу поздравить „Зенит“ с победой, она действительно заслуженной. Было понятно чего они хотят и в начале последней четверти переломили игру и стало понятно, что они победят. У нас были проблемы с нападением во второй половине, мы принимали плохие решения в быстром нападении», — сказал коуч. 

По его словам, после хорошей игры в обороне команда плохо атаковала. 

«Не получилось у нас и выиграть игру на щитах, плохо перехватывали мяч и зачастую принимали неудачные решения в нападении», — подытожил Перасович. 

Напомним, что УНИКС проиграл в стартовом матче Евролиги питерскому «Зениту» со счетом 69:70.

КВ
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