КАМАЗ обыграл «Волну»

Челнинский КАМАЗ в матче 14-го тура группы 4 ПФЛ одержал выездную победу над «Волной» — 3:1.

В самом начале встречи счёт открыл Руслан Галиакберов, но на 47-й минуте «Волна» восстановила статус-кво. Затем Роман Янушковский головой замкнул подачу Гаглоева — мяч по чудной траектории опустился точно в ворота.

На 79-й минуте «Волна» осталась в меньшинстве — за второй «горчичник» покинул поле Кирилл Кудряшов. Ещё через десять минут, после гневной тирады в адрес арбитра, по пути одноклубника проследовал второй нижегородец — Алексей Друзин. Комфортное численное превосходство позволило КАМАЗу забить третий — отличился Редван Османов. Он же через пару минут заработал вторую жёлтую карточку и досрочно ушёл в раздевалку.