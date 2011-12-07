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УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом

УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом
БК УНИКС в связи с травмой Моргана (которому недавно была сделана операция), вынужден был заключить контракт с форвардом Джеки Кармайклом, который начинал сезон в саратовском «Автодоре». В игре за саратовцев против УНИКСа Кармайкл набрал 14 очков. Контракт рассчитан на два месяца с опцией продления до конца сезона.
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