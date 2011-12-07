«Авангард» вынес «Ак Барс» второй раз за неделю

«Авангард» нанёс поражение «Ак Барсу» в игре регулярного чемпионата КХЛ. «Ястребы» забросили гостям три безответных шайбы.

Уже на второй минуте Оливер Каски кистевым броском реализовал большинство, а во втором периоде «Авангард» оформил ещё две шайбы за две минуты. Сначала Корбан Найт удачно подкараулил отскок перед «пятаком». В третьем голе Вилле Покка бросил точно в дальний угол без шансов для Билялова.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» второй раз за неделю — предыдущее поражение со счётом 3:0 «ястребы» нанесли 23 ноября. В турнирной таблице «Авангард» подобрался к «барсам» на расстояние двух очков.