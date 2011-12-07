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Милена Быкова и Влад Хадарин выступят на чемпионате мира по сноуборду

Милена Быкова и Влад Хадарин выступят на чемпионате мира по сноуборду
С 1 по 10 февраля в США (штат Юта) пройдет объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу.Более 700 спортсменов из 36 стран мира принимают участие в чемпионате.Татарстан представят на чемпионате Влад Хадарин и Милена Быкова.
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