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Стали известны даты матчей казанского «Рубина» в марте

Сайт РПЛ опубликовал официальные даты проведения матчей чемпионата России в марте.
Казанский «Рубин» 2 марта в 19.00 примет в Казани «Ахмат», 9 марта в Москве сыграет с ЦСКА в 16.30, 15 марта «Рубин» дома примет «Ростов» в 16.30, а 30 марта «Рубин» в Красноярске сыграет с «Енисеем» в 11.30.Кроме того, 6 марта казанцы дома в Кубке России примут московский «Локомотив». Время начала матча пока не определено.
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