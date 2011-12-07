Стали известны даты матчей казанского «Рубина» в марте

Казанский «Рубин» 2 марта в 19.00 примет в Казани «Ахмат», 9 марта в Москве сыграет с ЦСКА в 16.30, 15 марта «Рубин» дома примет «Ростов» в 16.30, а 30 марта «Рубин» в Красноярске сыграет с «Енисеем» в 11.30.Кроме того, 6 марта казанцы дома в Кубке России примут московский «Локомотив». Время начала матча пока не определено.