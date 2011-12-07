В Татарстане откроются еще два футбольных поля

Более шестисот татарстанских мальчишек, занимающихся в спортивных школах, получат огромное удовольствие, занимаясь любимой игрой на футбольном поле, соответствующем самым современным требованиям. В Татарстане в это году планируется построить два таких поля – в Альметьевске и в Аксубаево, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан.

Для будущих полей уже поставлены комплекты искусственного покрытия с дренажными модулями.

Кроме занятий для посещающих секции футбола, спортивные площадки станут ареной для игр чемпионатов и Первенств РТ по футболу. Их возведение стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Стоит отметить, что участие в этих проектах предполагает увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.