Музыкальный клип «Рубин Супергуд» вошел в ТОП-5 видео на Youtube-каналах клубов РПЛ

Нашумевший музыкальный клип «Рубин Супергуд», которому мы пророчили большую известность в сегменте российских спортивных СМИ, на данный момент закрепился на 4-м месте среди самых просматриваемых видео на клубном ютуб-канале казанцев.

Работа медиа-департамента «Рубина» набрала уже 306 тысяч просмотров, обогнав по популярности другие видеоролики с участием Леонида Слуцкого.

Любопытно отметить, что из десяти самых популярных роликов на канале двукратного чемпиона России за всю историю — семь приходится на последний год с небольшим. С тех самых пор, как команду возглавил Слуцкий, а пресс-служба «рубиновых» избрала новый формат взаимодействия с аудиторией болельщиков, штампуя один хит за другим.

В 2021 году (на 2 августа) самый популярный ролик среди клубов РПЛ снял «Зенит» (404 тыс.), он посвящен дню рождения клуба. На втором месте находится работа «Рубина» (306 тыс). Третье место делят «Урал» и «Крылья Советов», популярность им принесли записи стримов с товарищескими играми против любительской команды «Амкал» (189 тыс. и 142 тыс. соответственно). На четвертом месте — «Динамо» с роликом «Скорее всего» (136 тыс.). А замыкает топ «Ростов» с целым фильмом «90 минут» (75 тыс.).