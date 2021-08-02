Стали известны потенциальные соперники «Рубина» в четвертом раунде плей-офф Лиге Конференций

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций — третьего по значимости европейского турнира под эгидой УЕФА. Казанский «Рубин», в случае прохода «Ракува», встретится с победителем пары «Рижская Футбольная Школа» (Латвия) — «Гент» (Бельгия). Матчи раунда плей-офф ЛК состоятся 19 и 26 августа.

Бельгийцы — опытные еврокубковые бойцы, команда из одноименного города ни единожды принимала участие в турнирах УЕФА, а в сезоне 2015/16 года играла в одной группе Лиги Чемпионов с «Зенитом» и дошла до 1/8 финала элитного соревнования.

РФШ не может похвастаться богатым опытом на европейской арене. Являясь одним из лидеров национального первенства, рижане дважды пробовали пробиться в групповую стадию Лиги Европы, но заканчивали свой путь в первом квалификационном раунде. В сезоне 2019/20 по сумме двух встреч сильнее латвийцев оказалась словенская «Олимпия» (3:4), а в 2020/21 — сербский «Партизан» (0:1).

Напомним, что первую игру 3-го квалификационного раунда против «Ракува» подопечные Слуцкого сыграют на выезде, 5 августа, в городе Бельско-Бяла (ченстоховцы проводят домашние матчи в еврокубках на чужом стадионе). Ответная игра состоится на «Ак Барс арене» 12 августа.